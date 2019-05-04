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阿Lam為紅館騷拜神　五月天迪士尼開騷

2019-05-04 列印
■五月天連續兩年在迪士尼開騷。
■林子祥、林德信及鄭丹瑞等舉行拜神儀式。
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　　台灣天團五月天《Just Rock It 2019藍》演唱會，今年再在迪士尼幻想道露天場地舉行，繼續履行和香港粉絲的五月之約，昨日頭場演出氣氛熱烈，不少粉絲一早到場購買紀念品及等候入場，紀念品包括T裇、外套及帽等，價錢由最便宜的60元熒光棒，到最貴的850元的外套。演唱會於7時22分開場，五月天以快歌《瘋狂世界》拉開序幕，即時令現場氣氛瞬即到達沸點。

　　另外，殿堂級歌手林子祥（阿Lam）一連五場紅館演唱會《LAMUSICAL 2019》亦在昨晚舉行；下午5時阿Lam跟太太葉蒨文、兒子林德信、創作總監鄭丹瑞、小肥及一眾工作人員進行拜神儀式，吸引近百歌迷到場支持。

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