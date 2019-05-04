  • 2019年5月4日 星期六
  • 23º
  • 70%
熱門： 北韓泰王灣仔繞道何艷娟黃金周

日報新聞 > 娛樂

《星戰》「侏兒」離世享年74歲

2019-05-04 列印
■Peter Mayhew本身擁有7呎3吋身高。
■侏兒與「漢蘇奴」夏里遜福是最佳拍檔。
Previous Next

　　在經典電影《星球大戰》系列中飾演侏兒的英國男演員Peter Mayhew逝世，享年74歲。Peter家人發聲明指，他於美國時間周二晚上在德州寓所離世；其喪禮定於6月29日舉行，但只安排家人及朋友到場，不會對外開放。而Peter最後一次飾演侏兒是在15年的《星球大戰：原力覺醒》，他亦是繼「莉亞公主」嘉莉菲莎在16年離世後，第二位主要角色逝世。

　　Peter離世消息傳出後，他在戲中的老拍檔夏里遜福、導演佐治魯卡斯等均公開悼念故友。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd