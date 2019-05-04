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陳煒唔介意重拍《法證IV》

2019-05-04 列印
■陳煒與關禮傑參與新片開鏡禮。
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　　陳煒、關禮傑等昨日出席電影《婚姻的童話？》開鏡禮，戲中扮演出軌人妻的陳煒，透露與小鮮肉阮頌揚有激情戲，更會以泳裝上陣。談到因受黃心穎拖累，需重拍的無線劇《法證先鋒IV》，她亦有份演出；陳煒透露下月會開工，但本身跟對方不多戲份，牽涉的場口不多，她不覺得會浪費心機，反而劇集未能播出，會覺得更浪費。她說：「故事上有冇改動不清楚，亦不知道那位代替黃心穎的角色。」

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