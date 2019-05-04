「安心」拖累 兩套新劇埋倉底 張振朗落力咀「人妻」 無被打沉

因為「安心事件」，黃心穎即被TVB掟入「雪櫃」解凍無期，所演劇集凍過水，最新有萬人聯署要求TVB炒黃心穎。「一個累全家」，可憐捱咗8年嘅張振朗，滿心歡喜喺新劇《堅離地愛堅離地》首當男一，加上有份演出的《牛下女高音》均被心穎連累慘被抽起，無辜成為炮灰。可幸新劇《極道怪咖》監製林志華為他安排重要角色，戲份跟男一王浩信一樣重，兩男除有搞笑咀戲，張振朗更有得激咀「人妻」賴慰玲，以後大把機會，張振朗又唔使咁灰嘅。



繼《踩過界》後，新劇《極道怪咖》由王浩信及張振朗兩兄弟再拍住上，劇情講演員王浩信遇到臥底張振朗而展開一段有趣經歷，兩人都鬼鬼馬馬，應該好有發揮。日前深夜，張振朗和賴慰玲在郵輪碼頭拍外景，場口講女方質問男方係咪跟王浩信有HeHe情？張振朗不斷解釋，強調自己好鹹濕，收埋好多AV，係一個硬幫幫嘅真男子，之後獲賴慰玲主動獻吻，深入試驗他係咪鍾意女人。



講笑緩和氣氛



拍攝前張振朗及賴慰玲先搞一輪笑緩和緊張氣氛，前者吹水話為呢場戲，之前食咗榴槤、咖喱雞及汽水做好準備；賴慰玲就「大」他話食咗洋葱，而且仍有洋葱攝喺牙罅度O添呀！笑完一餐，張振朗話兩人性格好相似，好鍾意玩，講就天下無敵，其實係兩回事。賴慰玲和應道：「其實我哋飲咗好多水，刷咗好多次牙，同埋食晒香口膠。」



人妻覺得尷尬



正式埋位，Roll機講完對白後，賴慰玲一手拉住振朗衫領，然後就緊閉雙眼將面哄前，兩人有默契地開始激咀，最後攬埋一齊咀足分幾鐘，咀得好投入，仲要就唔同角度再咀過。大功告成後「人妻」賴慰玲直言有啲尷尬：「呢套劇有好多場咀戲，之前同張振朗一啲都唔熟，口依家雖然仲係好尷尬，但相比第一次拍攝時好好多，而且開始知道場口係乜，亦都好信任對方。」張振朗偷笑說：「拍戲最重要係信任，大家相信大家就會拍得舒服，大家都係專業演員嘛，唔使話驚乜嘢，我哋落力演出，希望觀眾睇得enjoy，會鍾意。」對於可以錫人妻，振朗笑言只係工作，他又老尷地拉賴慰玲落水：「咁你覺得點呀？」賴慰玲則以笑遮醜說：「大家都係工作需要，知道場口做乜，唔係無厘頭錫呀嘛，所以冇問題㗎！」



過咗去唔想諗



張振朗於2011年成為TVB藝員，頭幾年演路人甲，近年終被TVB重用，「嘭嘭聲」上位，只可惜由他揹重飛的新劇《堅離地愛堅離地》受「安心偷食」事件拖累壯烈犧牲！對此，他無奈地避談：「冇諗過咗去嘅事，《極度怪咖》已經用咗好多心神，自己亦好期待。好想答謝所有支持同期待睇到我新劇嘅朋友，希望大家可以繼續支持我，同嚟緊播出嘅《機場特警》，多謝晒！」



採訪：方騫平



攝影：



梁志明



