黎諾懿不需心穎致歉 ﻿楊千嬅﻿﻿撐Sammi積極備戰個唱﻿

楊千嬅、黎諾懿夫婦及洪天明昨日出席慈善步行活動，千嬅談到好友鄭秀文經歷「安心偷食事件」後，積極投入個唱，她大表支持；至於同樣受「安心」影響的黎諾懿，將會到馬來西亞重拍他主持的《懿想得到》，更表明一句「對不起」已不重要。



千嬅昨日亦有帶同兒子出席活動，她說兒子3、4歲開始跟他們行山，她亦已經習慣早睡早起，早上7時半便起身，晚上10時便眼瞓。問她如何捱眼瞓開騷？她說在內地巡演晚上7時便開騷，接着下來她會到肇慶及湛江演出，7月會同兒子去旅行。最近鄭秀文為演唱會復工排舞，千嬅大表支持，她說每個歌手會為自己演唱會努力，大家也是潮州人，有一定力量和智慧，她十分期待對方的演出，更笑言希望不會被cut訂飛。她又不擔心Sammi受心情影響狀態，認為對方是專業藝人，對工作熱誠有專業態度，希望大家用支持的心態，因搞演唱會不容易，像她到不同城市演出有很多突發事發生，幕後人員花很多心力，希望焦點放在作品上，藝人會很開心及有滿足感。



諾懿主持的新節目《懿想得到》，因「安心事件」要抽起黃心穎拍下的馬來西亞部份，由楊明頂上重拍。他透露今天會與楊明出發，但比之前縮短一日行程，只去五日，而贊助商會贊助部份行程，希望件事再做好一點。他與楊明早在16年前拍劇集《十兄弟》時認識，11年前曾合作拍過旅遊特輯，今次叫楊明幫手立刻答允，希望今次合作有新火花。他覺得抽起黃心穎的部份有點可惜，始終節目用他的名，但要顧及大家感受 ，既然大家接受重拍，這個是不錯的解決方法。問心穎有沒有向他道歉？他說沒有，大家沒有聯絡，一句對不起已不重要，現時給對方多點沉澱及休息。



天明細仔發高燒



天明透露細仔發高燒至40多度，因擔心手足口病所以在家中隔離，太太要照顧兒子不能出席活動，醫生說若退不到燒便要入院，幸情況受控制，但他將要到外地工作，難免心掛掛。



