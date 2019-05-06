電台節目照播許志安歌 森美：不受新聞影響

森美和張新悅昨日均有出席「全城有機日2019」活動，森美是第5年擔任「有機大使」，並稱在港買有機產品常被搵笨，「有機菜比普通菜貴，但有時又不是真的有機菜，我覺得香港政府需設有機認證標準並嚴格執行，讓市民知道如何選擇。我都會盡量揀有機菜和有機肉，食太多激素對身體不好，又會增加患癌的機會。」



問到在電台工作是否有共識避談「安心偷食事件」？森美稱事情已經過去，只是當新聞剛鬧哄哄時，電台一個錄音節目曾播過許志安的歌，他當時已在節目解釋是聽眾選擇並一早錄好。他說：「我們播歌不會受新聞影響，好聽和適合就會播，世界始終是向前行，每日都有新的事發生。」而張新悅則自言是「有機媽媽」，有嘗試在家種葱和小番茄。



