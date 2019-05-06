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《淪落人》意國奪兩大獎 ﻿黃秋生：﻿﻿冇諗過再上台領獎﻿

2019-05-06 列印
■秋生和陳小娟及姬素此行共奪三獎滿載而歸。
■秋生和陳小娟因太激動要由姬素代表致辭。
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　　第21屆意大利烏甸尼遠東電影節在當地時間5月4日晚舉行了頒獎典禮，電影《淪落人》再為港爭光，先後奪得「觀眾票選金桑獎」及「影評人黑龍大獎」成大贏家。

　　《淪落人》日前於烏甸尼遠東電影節放映時已獲得外國觀眾一致好評，最終不負眾望，奪得電影節的兩項大獎。電影先獲頒「影評人黑龍大獎」，導演陳小娟、男主角黃秋生及女主角姬素．孔尚治均表示非常榮幸，並感謝烏甸尼遠東電影節及大家對《淪落人》的支持。黃秋生更表示沒有想過繼「傑出成就金桑獎」後，會有機會在同一個電影節再度上台領獎。當壓軸獲頒「觀眾票選金桑獎」時，三位再次在全場觀眾的歡呼聲中上台領獎，黃秋生及陳小娟更激動得說不出話，由姬素代表致辭。導演陳小娟則表示歐洲的觀眾喜歡這部電影令她很驚喜及振奮。

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