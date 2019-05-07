遊巴哈馬被瘋狂集郵 ﻿陳婉衡﻿﻿遭熱情大叔強吻﻿

「無線咪神」陳婉衡(Alycia)和「仙氣女神」簡淑兒（Jessica）去了一個月旅行，兩人由紐約開始玩到巴哈馬、邁阿密、多倫多及溫哥華。擁有36E好Body的Alycia喺巴哈馬豬島（Pig Island）及「Blue Lagoon Island」着上火辣辣三點式暢泳，「色誘」小豬和海豚！點知無功而回，反而喺街頭被熱情大叔強吻「非禮」！事後Alycia愈諗愈激氣：「真係好蝕！」採訪：方騫平



其實陳婉衡一直最想去豬島，當地水清沙幼，超級靚：「小豬好乖，仲好有規矩！就算我行埋去都唔會亂咁哄，聽聞島上小豬係昔日海盜遺留落嚟！」雖然Alycia大騷Fit爆身材，但自爆冇乜人留意：「因為正值有女仔喺度搞告別單身派對，個個都着得勁少布，所以唔會有人望我啦，不過，巴哈馬少有亞洲人，當地人對我哋特別熱情，沿路都有好多人同我哋打招呼，要求合照。」



嚇到呆一呆



Alycia自爆在巴哈馬發生咗件唔開心嘅事：「我同Jessica喺景點影緊相時，有個帶住16歲兒子嘅中年男人走過嚟，要求同我影相，仲大膽問我：『可唔可以做我女朋友？』跟手就一啖錫落我塊面，當時我同Jessica都來不及反應，大家都呆一呆，幫爸爸影相嘅阿仔仲搭訕話：『我老竇（行為）成日都係咁嘅！』語畢，呢對父子就轉身離開！」Alycia話唔太記得強吻阿叔個樣，亦無諗過發生異地情緣，「條友無端端走埋嚟影相，唔會諗住想識佢，加上佢個仔爆老竇成日咁做，就更加唔使諗啦。」



事後Alycia覺係好無奈同好蝕，經過呢件事以後要小心啲，有啲戒備心。對於簡淑兒避過一劫，Alycia笑言大家以為29歲嘅Jessica係細路女，去餐廳飲嘢，啲人以為佢得16-17歲咋。



