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軒仔惡搞新歌宣傳照 祖兒：好想打死佢

2019-05-07 列印
■軒仔惡搞能力超強，左面為惡搞版，右面為原裝版。
■軒仔ig嘅hashtag出名高質又好笑。
■軒仔同祖兒好老友，惡搞純為搞笑式助攻。
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　　容祖兒為配合新歌《Pretty Crazy》拍攝的新宣傳照，竟被老友張敬軒拎嚟惡搞。近日扮完巴士司機的軒仔變成「Hin Gung」，將《Pretty Crazy》改成《Pretty Hungry》，他笑指容祖兒演唱會過兩日公開發售門票，但話說英皇娛樂隔離公司「冤枉娛樂」有個不知男或女騎騎哩哩假扮祖兒，企圖欺騙粉絲，敬請提防假冒。當事人祖兒見Post即留言：「好想打死佢。」並轉發稱：「幫我報警，青山走犯呀，畀我靜一靜都唔得㗎，呢隻長毛火龍果。」軒仔則搞笑回覆「大人饒命」。

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