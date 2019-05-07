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《復仇者4》贏《阿凡達》 刷新香港史上最高票房

2019-05-07 列印
■《復仇者4》上畫未到兩星期已登上香港史上最高票房。
■《阿凡達》仍是全球最高票房電影。
■雄霸全球票房亞軍多年的《鐵達尼號》跌落第三位。
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　　漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》正在全球熱映，在港上畫後票房走勢凌厲，上映第13日，截至昨晚7時累積票房已達1億7840萬港元，打破《阿凡達》保持10年的紀錄，成為香港史上最高票房電影，入場人次亦已達132萬。

　　《復仇者4》全球亦已大收21.89億美元（約171.75億港元），超越《鐵達尼號》，成為全球影史票房亞軍，冠軍寶座則仍是收28.87億美元(約218.8億港元)的科幻電影《阿凡達》。

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