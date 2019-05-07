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觸景生情　Baby喊住拍《奔跑吧》

2019-05-07 列印
■Baby做主持駕輕就熟。
■Baby助參加者勝出比賽。
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　　Angelababy拍攝的內地綜藝節目《奔跑吧》去到第三季，新一輯「鞍山特輯」邀請到吳尊任嘉賓。遊戲是通過媽媽給提示找兒子和丈夫，估唔到Baby接連認出正確的一家人，助父隊獲得勝利。比賽背後隱藏着父親對兒子們的關懷，節目組特別製作視頻，一句句真情告白讓現場所有人眼濕濕。Baby觸景生情也忍不住落淚，感慨說：「做孩子的時候感受不到這種深沉的愛，但是當我有孩子的時候我能感受到。」

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