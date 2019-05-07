入行21年首着制服拍劇 林峯一償心願演PTU

林峯和蔡卓妍（阿Sa）主演英皇娛樂網劇《PTU機動部隊》，5月將在「黃Viu煲劇平台」獨家首播，昨日在北京舉行發佈會。總製片霍汶希、導演何澍培及韓平、演員林峯、方中信、譚耀文及林雪等都有出席發佈會。



林峯相隔五年再接拍港劇，更是他入行21年來首部以制服示人的時裝劇，他表示一直希望有機會穿着PTU制服，今次終有機會嘗試，他笑言每次跟所有PTU隊員一起出去，基本上已進入角色，他表示：「在街上拍巡邏戲份時，很多市民以為我們真的是警察。記得有一次我們拍『掃樓』情節時，碰到真警務人員在『掃樓』，他們奇怪怎會有另一隊人在場，後來才知我們是演員，他們更說我們穿得特別好看。」阿Sa昨日未能出席發佈會，但拍片為劇集打氣。



