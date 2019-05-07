﻿至親好友見證送祝福 劉根森 李嘉穎法國古堡童話婚禮

香江集團太子爺劉根森（Sam）與富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen），上月底於法國Chantilly古堡舉行童話式婚禮，逾百位至親好友遠赴歐洲見證二人重要時刻，好姊妹何林恬兒更悉心為一對新人送上詩詞祝福，婚禮洋溢溫馨浪漫氣氛。本報記者



很多女生在成長階段都曾憧憬會有一個夢幻婚禮，富力地產（02777）主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen）20歲時，收到父母送贈一頂古董皇冠，她便期盼於法國古堡舉行婚禮，五年後夢幻婚禮成真。



Karen與香江集團主席劉志強長子劉根森（Sam）早前於香港及內地低調舉行婚禮後，上月底飛往歐洲，於法國Chantilly古堡舉行盛大童話式夢幻婚禮，一眾至親好友遠赴法國觀禮，包括何正德夫婦、鄭志剛夫婦、邱詠賢、邱詠麒與邱華瑋夫婦等，婚禮上的南瓜車、盛大煙花匯演及華麗舞會，令一對新人及眾賓客永誌難忘。



何林恬兒詩篇祝福新人



婚禮由好友鄭志剛擔任證婚人，好姊妹何林恬兒更特別送上一篇詩詞祝福新人。為了婚禮舞會，Karen早前與父親和丈夫一同苦練舞步，她甜笑說：「20歲那年，爸爸媽媽送了頂古董皇冠給我，我當時一直希望，將來結婚要在法國古堡舉行。為了今次舞會的first dance，我與Sam之前一齊上堂學跳舞，學了8、9個小時，爸爸也陪伴我倆一齊學了個半小時，他真的很愛錫我。」



婚禮於上月24及25日舉行，當地天氣預報天陰有暴雨，豈料儀式準備開始時，天空忽然放晴，還透出一道「耶穌光」，Karen感恩地說：「當日早上，鄭志剛、Emily（何林恬兒）與一眾兄弟姊妹綵排時，大雨得像倒水一樣，當時我更發現忘記帶自己的新娘花球到會場，於是馬上趕返酒店取回。到我再進入婚禮會場時，天空就突然出現一道耶穌光，好像打了盞spot light似的，之後更陽光普照。後來才得知，原來圍着我們周邊的地方都落大雨，成個婚禮真是很順利。」