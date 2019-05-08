洪欣老公認夫妻曾吵架 親證「疑似小三」引咎辭職

張丹峰早前被指背老婆洪欣出軌，他多次被拍到與經理人畢瀅在酒店房共度深宵，其後透過工作室微博發聲明否認出軌傳言，但洪欣母子卻先後清除微博有關他的合照，傳足一個月婚變後，張丹峰前晚發長文宣佈，被傳是「疑似小三」的畢瀅已引咎辭職。張丹峰又指，洪欣刪除有關他的微博文圖是因為當時夫妻吵架，強調和洪欣感情依舊。



據悉，身為虔誠基督徒的洪欣借鑑「安心偷食事件」，見鄭秀文（Sammi）大方寬恕出軌老公許志安，故決定再給張丹峰機會，張亦被指日前已回家和洪欣重修舊好。圖：資料圖片



