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開騷靠提詞機輔助 蘇姍自爆係「大頭蝦」

2019-05-08 列印
■蘇姍被迫Cut歌後依然有好多經典金曲要唱。
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　　蘇姍昨日為將於周五在麥花臣舉行的演唱會綵排，她透露原本挑選了60首歌，但監製認為數量太多了，將部份改成Medley串燒起來，最終仍會唱40多首，保證唱盡經典。蘇姍不諱言要靠提詞機輔助鳴謝環節，皆因她較「大頭蝦」，經常講漏人名，也曾因此被朋友「投訴」。此外，蘇珊坦言不少圈中朋友因撞期而未能捧場，原先家燕姐話會來，因為要開「騷」來不到；袁偉豪及紅姐（惠英紅）因為《鐵探》大結局食飯撞了期，但袁偉豪叫她留了兩張門票給他媽媽來欣賞。

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