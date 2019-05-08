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羽毛大戰 ﻿Jenner姊妹花﻿﻿鬥黑珍珠﻿

2019-05-08 列印
■21歲的Kylie Jenner(左)和23歲胞姊Kendall Jenner的毛毛晚裝華麗兼搶眼，亦盡顯玲瓏浮凸身材！
■新婚美國小天后Miley Cyrus和雷神胞弟Liam Hemsworth恩愛登場。
■巴西超模Gisele Bundchen與美式足球明星老公Tom Brady全程黐到實放閃！
■傳奇超模「黑珍珠」Naomi Campbell以粉紅色Deep V羽毛晚裝亮相，更露一腿搶鏡。
■超模Gigi Hadid的中性造型，珠片襯毛毛長褸銀光閃閃甚奪目！
■「籮霸」Jennifer Lopez的開胸閃石性感晚裝，配巨鑽頸鏈顯貴氣，旁為設計師Donatella Versace。
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　　昨日MET Gala的紅地氈上，除了Gaga和Katy外，亦有好多紅星悉心打扮搶風頭，其中名人姊妹花Kylie Jenner和Kendall Jenner一紫一橙的毛毛晚裝，顏色好Sharp又襯到絕，力拼同場「羽毛派」的黑珍珠Naomi和Gigi Hadid。

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