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《權力8》驚現咖啡杯 HBO認錯

2019-05-08 列印
■《權力遊戲8》第4集，龍母身前的枱上竟然出現現代外賣咖啡杯（紅圈示），官方承認出錯。 網上圖片
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　　奇幻題材人氣HBO美劇《權力遊戲8》前日播出第4集，被揭低級製作錯誤，有眼利網友發現其中一幕，龍母（Emilia Clarke飾）面前竟出現一個咖啡紙杯，HBO其後在網上留言承認出錯，「那杯鮮奶咖啡在劇集出現是一個錯誤，龍母叫的是一杯花草茶。」有網友問咖啡是否來自Starbucks，節目製片Bernie Caulfield前日亦發聲明道歉，但強調咖啡並非來自Starbucks，而是拍攝地點北愛爾蘭一家咖啡廳的一杯花草茶。Starbucks在官網都作出回應，表示對龍母沒有點Dragon Drink（火龍果及椰奶特飲）感到驚訝。

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