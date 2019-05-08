兩天后MET Gala鬥誇 Katy扮燈變身漢堡包 撼贏晒Bra Gaga

紐約大都會藝術博物館晚會（MET Gala）昨日舉行，每年各大名人紅星均各出奇謀搶鏡，大會主持Lady Gaga雖然即場換4套衫，最後更剥淨黑Bra，但仍不及流行歌手Katy Perry的一身恍如《美女與野獸》燭台卡通角色的水晶燈扮相搶鏡，入場後，Katy再扮成「人肉漢堡包」，成功揮低Gaga！



今年的MET Gala以「Camp: Notes to Fashion」做主題，啟發自作家Susan Sontag於1964年寫的文章中的一句「Notes on Camp」，Camp意即誇張、戲劇化又引人注目的。不少名人都緊貼主題打扮浮誇，尤其歌手Katy Perry，一身水晶燈打扮技驚四座，服飾由其設計總監Jeremy Scott設計，他表示Katy的打扮是想出奇不意，加上Katy亦充滿幽默感，但有網民唔buy，笑她似《美女與野獸》中的燭台盧米亞（Lumiere）；她又在紅地氈上大唱歌手Sia的歌曲《Chandelier》（水晶燈），以及舉行「亮燈儀式」，將身上的燈泡亮着。進場後，Katy和Jeremy都換上漢堡包的造型，Katy穿着自家品牌的漢堡包水晶波鞋，其頭上的一根牙籤更是全身打扮的靈魂所在。



Gaga紅地氈玩行為藝術



作為MET Gala的搞手Lady Gaga都不及Katy，Gaga戴上價值過千萬珠寶在紅地氈玩變裝，她在設計師好友Brandon Maxwell的幫助下快閃換上兩套桃紅色及兩套黑色服飾，又安排5位舞蹈員同行，表演一場行為藝術。但單看Brandon為她設計的服裝未見太突出。而真人騷女星Kim Kardashian與歌手丈夫Kanye West亦有到場。有傳她的代母昨已為她誕下第4胎，但她否認，並指如果代母真的誕B，她不會在紐約出席MET Gala，而是在醫院，另有報道指代母將於本周生產。



圖︰路透社、網上圖片