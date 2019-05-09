﻿演黑幫阿嫂多人關注 蔣祖曼想做打女

TVB重頭劇《鐵探》結局篇高潮迭起，除了一眾好戲之人外，33歲嘅「獨立電影女皇」蔣祖曼（Joman）都係亮點，雖然喺劇中只係做女配角，要被楊潮凱虐待，到最後被發現係變壞咗嘅人，原來她真正任務係幫父母報仇，奸得嚟情有可原，「角色亦正亦邪，啲人不停研討，估我究竟係忠定奸，咁先好玩。」



拍《Y2K+01》入行，喺圈中打滾咗18年嘅蔣祖曼憑《鐵探》中深藏不露嘅黑幫阿嫂上位，一頭淡紫色短髮非常搶鏡：「一開始拍真係有啲驚，因為一直做正正經經嘅制服戶或專業人士，怕咁極端觀眾睇唔慣，而且連家人都話個髮型太sharp太誇張，好擔心觀眾留意唔到我啲戲。」因為角色太激，連囡囡都嚇親。「我要畀楊潮凱拳打腳踢，受盡欺凌。不過，潮凱好PRO，拍時好似好大力咁，其實一啲都唔痛，我要畀戲去配合反應。睇緊宣傳片時，啱啱3歲細女行埋嚟唔小心畀佢睇到，囡囡好驚係咁叫我熄咗佢，仲話佢哋打媽咪，係壞人，而12歲大仔就自動波定時定候捧場。」



恨同田蕊妮合作



蔣祖曼為更加投入角色，曾落廟街及深水埗考察，但導演反而叫佢唔好諗太多，跟住劇本做就ok，對於所演角色，她說：「我一直唔覺得係奸，只係悲慘。佢為咗幫父母報仇先入營長隊伍，處心積累多年都係消滅呢個人，最後仲要喺復合男友面前畀營長綁住炸死，報仇不成，反而將生命斷送埋，真係好慘。」她承認多咗網民關注《鐵探》，而TVB再邀她拍劇，她最想同田蕊妮及相識10多年的袁偉豪合作，拍吓古裝或者做打女都不錯，最好拍部唔使畀人打嘅動作劇。



採訪：方騫平 髮型：Haffman Cheng



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