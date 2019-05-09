懷孕7個月增逾20磅杏兒笑言望盡快「卸貨」

胡杏兒昨日挺着巨肚出席《惜食同行》活動，同場還有蔣怡。現場所見，杏兒上圍明顯升Cup、臉和腳都開始有微腫，她直言懷孕7個多月重了20幾磅，預產期為7月中。



杏兒自爆早前買BB仔衫是送給前工人姐姐，提到梁詠琪送花邊BB衫給她，似披露杏兒腹中是BB女，她強調：「BB嘅性別要生咗先公開，暫時只有屋企人知道。」她續稱最近開始重溫首次生BB影片，因今次想順產做定心理準備，但回想那種痛就有點恐怖，笑言望盡快「卸貨」。她透露大仔李奕霆曾看到父親抱鍾嘉欣BB時似呷醋，又坦言做老二乜都要「執二攤」用哥哥舊物品「好慘」。



