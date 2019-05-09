瘋傳黃心穎疑在美安胎 田蕊妮自認無法頂替演出

黃心穎因「安心事件」形象盡毀，她有份參與演出的劇集包括《牛下女高音》和《法證先鋒IV》均要換角重拍。田蕊妮前晚錄影《娛樂大家》時，表示公司沒叫她頂替心穎，坦言自己頂不到對方，因做不到對方的角色。日前有指黃心穎一個旅遊節目由李佳芯和高海寧頂上，昨日佳芯出席活動時強調自己一早決定去旅行，才與有工作在身的高海寧，結伴同遊巴塞隆拿。



無線決定重拍30集的《牛下女高音》，有傳由江嘉敏頂替黃心穎，該劇監製黃偉聲表示日內與編審及演員見面，再決定由誰頂上，預計7月初開工，需時兩個月，暫未計算製作費問題，現時最重要做好件事。



另外，黃心穎雖已避走美國，但昨日內地突瘋傳黃心穎疑是到美國安胎，引來網友熱烈討論誰是BB的父親。



