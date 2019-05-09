18場紅館騷破個人紀錄 ﻿祖兒為饗知音﻿﻿嚴防病魔﻿

將於8月在紅館舉行演唱會的容祖兒，昨日在記者會上即場宣佈加開6場，合共演出18場，打破過往在紅館演出的場次紀錄。她又指會好好分配體力，不可以中途生病，因觀眾不是來探病的。



容祖兒昨日出席《Pretty Crazy 容祖兒演唱會》記者會，大會即場宣佈加開6場，將於8月5日起合共演出18場，打破祖兒過往9次在紅館演出的場次紀錄。大會送上一幅祖兒過往推出過的60張唱片組成的圖片，並指她已獲得700個獎項是香港歌手之冠，祖兒笑言：「重點是我仍很年青！」



昨日喉沙沙的祖兒笑稱，早前工作忙碌周圍飛，現在病完了，到演唱會時便能龍精虎猛，祖兒說：「我已跟公司講了，6月後不可接任何工作。」



定邀軒仔上台



至於會否加開至20場配合出道20周年？祖兒稱，公司當然甚麼也想有相疊，那60周年便要開60場了。祖兒又表示要向張學友好好學習，「演唱會好像馬拉松，唱歌、跳舞要好好分配體力，我無理由再去病，因為我有過經驗，如果病了觀眾不是來欣賞我，是來探病，會對不起他們。」



除了突破場次紀錄外，過往少請嘉賓的祖兒，今次希望在演唱會上介紹在音樂上給過她火花和靈感的前輩、同輩以至後輩，一齊分享美好時光。至於會否請早前惡搞她MV的張敬軒，祖兒笑言一定會請軒仔上台，更指定他要以「火龍果」造型上台。問到會否嬲？祖兒說：「他只是醜化了自己，我覺得他完完全全將自己的底線破滅了；他拍MV前問過我怕不怕影響我，我卻說，你先擔心自己的形象。」



