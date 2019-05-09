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﻿阿Sa不育慘遭吳浩康羞辱

2019-05-09 列印
■阿Sa被吳浩康當眾羞辱不育，令她十分難堪。
■阿Sa的短髮造型被指逆齡回到17歲。
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　　英皇娛樂拍攝的大型網劇《PTU機動部隊》，今晚於「黃Viu煲劇平台」首播廣東話版本。演員包括有林峯、蔡卓妍（阿Sa）及方中信等，其中阿Sa為演活PTU女沙展一角，需要長時間戴上假短髮，雖然被劇組大讚似足2002年電影《我老婆唔夠秤》造型，逆齡17歲，但就成為其他演員茶餘飯後的話題。

　　其實阿Sa因演唱會關係而不能剪短頭髮，才令她要每日戴假髮來拍戲，長時間被假髮箍實出現頸痛。今次阿Sa除了飾演硬朗警察外，更是首次挑戰不育角色，遭扮演其男友的吳浩康當眾羞辱「唔係女人」，好考演技。
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