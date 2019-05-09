﻿單身20年 三類男人禁埋身 鄧萃雯對第三者絕不啞忍

呢個年代過40歲未嫁，被批「盛女」，50歲仲未婚，會畀人話失敗，但最近相隔6年為ViuTV拍劇《婚內情》演啞忍老公有外遇的「馬淑湘」、53歲的鄧萃雯完全唔認同。單身近20年的她認為，婚姻唔係戀愛墳墓，對愛情有追求唔等如失敗者，佢對揀對象仲相當嚴格，講明「三觀一定要接近，會降低我生活質素嘅對象，唔會諗啦！」所以冇獨立經濟能力同幼稚嘅小鮮肉就一定唔合格，習慣咗一個人嘅雯女，仲話絕對唔會為咗搵對象走去相睇，深信總會等到Mr.Right出現。



已有6年冇拍港劇的雯女，今次答應拍《婚內情》原因其實好簡單，「我冇話唔拍港劇㗎！最緊要主題有興趣，我一直鍾意拍講情嘅戲，無論係親情、愛情定係友情都好；其次就係力所能及，演到同體力應付到嘅；同埋真係好耐冇用廣東話演戲，自己都掛住，成日出街遇到影迷都會問『幾時返嚟拍劇呀？』，雖然喺內地拍嘅劇，都會喺香港睇到，但配咗音就唔同晒啦！仲有想有完整劇本，不過香港真係難啲，今次都係睇咗故事大綱，講真自己呢個年紀，都唔知仲有冇機會再拍愛情劇，咪博一博囉！」



婚後仍要愛情



劇中雯女演的畫廊老闆娘「馬淑湘」，跟陳錦鴻演的作家老公「孫逸」結婚20年，表面上相當恩愛，事業愛情兩得意的她，實則明知老公有婚外情而選擇啞忍。強勢的雯女現實中未必如「馬淑湘」啞忍第三者，但她慶幸唔使再演強者角色，「近年大家睇得多我做話事嘅人，今次係一個好大反差，其實幾成功嘅人，都有佢失敗嘅一面。」09年及10年憑《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》冧莊做視后的雯女，事業一帆風順，不過感情生活卻交白卷，99年跟鄭敬基分手後，未有公開過戀情，不過雯女唔認為是失敗，「未搵到適合嘅對象唔等如係失敗，我有啲朋友結咗婚亦唔一定開心，如果好似『馬淑湘』咁樣嘅婚姻，係咪都叫成功呢！？其實感情事真係要當事人先知，佢付出啲乜嘢，佢嘅選擇外人未必明白。但我期望嘅婚姻，係仲有愛情喺度，唔係老夫老妻，就變成親人。」



信有Mr.Right



雯女承認仲想搵個伴，但有要求亦唔心急，「首先三觀一定要接近，會降低我生活質素嘅對象，唔會諗啦！因為我到咗呢個年紀，好習慣一個生活，我去旅行、睇戲、食飯自己一個都冇問題，但如果要我再適應一個人，要好值得先得囉！況且我好早已放棄咗生BB嘅諗法，更加唔急去搵對象。」劇中雯女會跟演醫生的林德信，發展一段姊弟戀情，但她認為現實中較難，「小鮮肉？20幾歲嗰啲肯定唔得，真係溝通唔到，同埋仲要幫佢籌謀經濟同事業嘅嘢，我又要keep得好辛苦，真係幾難㗎！其實大我太多都唔多適合，如果大10年即係60幾，佢經濟同生活打算又好唔一樣。」聽落對象真係唔易搵，不過雯女冇諗過靠相睇，「speed dating或者相睇都好尷尬，同埋真係要相處過先得嘅，我同祥仔（黎耀祥）兩夫婦都傾過，話搵粉絲得唔得呢？起碼一定會好欣賞我，但中國人社會，個女人名氣大過你，你係鄧萃雯老公一般男人未必接受到，男演員可能易啲。」但她仍相信有Mr.Right存在，「我有啲朋友明明對方唔係鍾意嗰類型，但係遇到就會知係呢個人。」



撰文：杜淑霞



攝影：李維隆



髮型：Nichol Yip@HAIR



服裝：MARELLA



場地：香港觀塘帝盛酒店