偕陳凱琳胡定欣探病童 ﻿蕭正楠﻿﻿被小朋友﻿﻿請食「檸檬」﻿

陳凱琳（Grace）、蕭正楠和胡定欣最近為「麥當勞叔叔之家慈善基金」舉辦的慈善獎券義賣活動擔任義工領袖，日前更親身到沙田「麥當勞叔叔之家」拍攝宣傳海報，順道探訪一班患病小朋友。三人跟小朋友玩時都相當投入，老蕭更被未夠3歲的小妹妹請食「檸檬」，相當搞笑；而剛升呢做媽咪的Grace同小朋友相處融洽，笑言要學定如何跟囝囝玩。採訪：杜淑霞 攝影：李維隆



定欣原來以非首度去「麥當勞叔叔之家」探訪患病小朋友，「之前出席完佢哋記者會後，即興約咗班藝人朋友嚟探啲小朋友，當時啲朋友都好踴躍，跟住就同啲小朋友一齊開聖誕派對，陪佢哋一齊玩好有意思，始終對小朋友嚟講，有人陪佢哋玩吓傾吓偈，已經係最好同有用嘅方法，可以紓緩佢哋嘅病痛，帶到畀佢哋歡樂係最緊要嘅。同埋呢度真係好似大家庭咁，啲義工好多都係小朋友嚟住過嘅家長，佢哋再返嚟幫手，真係好有意思。」



追問生B口窒窒



老蕭和Grace卻是首次到「麥當勞叔叔之家」，而老蕭老婆黃翠如舊年去過，他都有事先向翠如取經，「我冇問過佢，佢好詳細講解畀我聽呢度情況，同埋今日嚟到嘅流程。」見他好識得陪小朋友玩，又會同他們講笑又不時鼓勵他們，提到他畀未夠3歲的小妹妹請食「檸檬」，相當搞笑，他笑言：「佢好得意好活潑呀！佢請我食檸檬為我好啫，多啲維他命C，健康啲嘛！其實我見呢度有個咁大嘅廚房，好想下次叫埋阿廉（曹永廉）嚟整嘢食，阿廉真係要做多啲善事㗎！（定欣：因為佢人品問題呀！）佢依家人品好好，想佢變得更好呀！」講到早前他和翠如去探契仔（吳天瑜囝囝），抱住契仔慈父樣出晒嚟，加上又識同小朋友玩，係咪準備好做老竇呢？他即口窒窒話：「吓，我係好鍾意小朋友嘅，都係第一次抱得40日大嘅BB，佢仲喺我大脾放屁O添！其實祥興（前名黃長興及黃致豪）一對仔女最鍾意同我玩，周圍爬㗎！（咁係咪準備好做老竇？）唔！（要問下老婆先？）唔！哈哈！」



Grace坦承做了媽咪後，見到病童感受特別深，「其實做父母見到小朋友病真係好心痛㗎！呢度係個安全同有愛嘅地方，可以幫佢哋減吓壓，大家心情都好啲。」見她跟小朋友玩得好投入，她笑言要學定如何跟囝囝鄭承悅玩，她更希望將來一家三口再來探訪，「等囝囝大啲，同老公（鄭嘉穎）一齊帶佢再嚟，希望囝囝第時會學識同人分享，同埋珍惜自己擁有嘅嘢。」



