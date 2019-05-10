老公未送情趣內衣 苟芸慧疑失守見「暈」

苟芸慧、麥明詩和陳鈺芸昨晚均有出席一公開活動，穿上低胸喱士款式內衣的苟姑娘疑失手露出乳暈。



苟姑娘在活動中表示，「內衣外穿」可予人感覺健康，老公亦不介意她出席昨日的活動，坦言老公平時沒送情趣內衣給她，通常她會約女性友人一起揀內衣，互相提供意見，苟姑娘就較偏愛質料輕給舒服的內衣，並說她喜歡的，老公也會喜歡！



麥明詩昨晚的打扮就較密實，她認為最緊要是健康和舒服。問到平日穿的睡衣款式？她笑言要看對手是誰，問到若是男友的話會如何？她即叫記者別再提傷心事，又坦言將來對老公一定充滿情趣，隨時大膽過老公呢！



