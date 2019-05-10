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女狂迷上門騷擾 軒仔建議Kenny報警

2019-05-10 列印
■軒仔表示今年還會出兩張唱片。
■大會送光酥餅畀軒仔做神秘禮物。
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　　張敬軒昨日獲頒雙金唱片，表揚其《Dahlia ll》和《Senses inherited》兩張專輯達金唱片銷量、並打破多項紀錄；搞笑是大會送他一盒光酥餅作神秘禮物，配合軒仔愛惡搞，無底線的新形象。軒仔亦專誠回饋社會，將自掏腰包在日本印製每張逾萬、共5張水晶唱片作慈善拍賣。

　　說到軒仔早前惡搞容祖兒的新MV，當中「火龍果」造型成為他的新代號，軒仔笑說覺得好好玩，還透露新設了一個網上平台，讓平均24歲的年輕人發揮創意，製造就業方法。此外，問到好友關智斌（Kenny）遭女狂迷撳鐘仔（門鐘）騷擾一事，軒仔稱知道很久，比他收狂迷禮物還要恐怖，建議對方報警，但警察只會備案處理，這是藝人無奈之處。

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