台灣男神宣告封盤 張孝全去年秘婚做老竇

35歲台灣男神張孝全一直以來感情生活都相當神秘，昨日卻驚傳他在去年秘密與交往兩年的圈外女友結婚，老婆亦在去年12月為他誕下男B，囝囝已經五個多月大；男神正式封盤，令不少女粉絲心碎。



其實，張孝全近年一直被爆有結婚生仔的念頭，昨日男神傳出喜訊後，其經理人證實傳聞，表示：「這是開心的好事，只是他的個性不太會主動公開談論自己的私事，所以就順其自然，謝謝大家關心。」有指張孝全與老婆年齡相若，曾在20多歲時短暫交往，但其後分手。二人在16年重逢後愛火重燃，據傳張孝全的老婆樣貌甜美、有酒窩，亦能理解他的工作，所以能收服男神心。



