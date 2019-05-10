﻿360度零死角人妻 開心吹水 44歲雪兒反自然定律無皺紋

那些年短髮女神雪兒（Michelle Saram、原名鄭雪兒），前年復出拍戲，「360度零死角」靚樣依然好省鏡。日前，即將拍攝電影版《尋秦記》嘅雪兒，一連兩日仙氣現身銅鑼灣和中環Shopping。44歲人妻長年食素，身材得天獨「瘦」，見佢笑晒口吹水時逆轉肌齡，點笑都零紋無皺，同廿年前一樣㗎！



中印混血兒雪兒，10年嫁入豪門，婚後跟GHM酒店集團太子爺Ajai定居新加坡。Michelle除咗做跟得夫人，陪老公四出公幹外，亦要照顧老公同前妻嘅一對子女，直至子女年前在美國讀大學，幸福少奶才返港過戲癮，前年「出山」客串電影《殺破狼．貪狼》，之後又參與邵氏網劇《飛虎之潛行極戰》正式復出。



正期待360度零死角人妻雪兒跟古仔今年拍電影版《尋秦記》「再續情緣」時，日前Michelle一連兩日閃現港島區。其中一日下午7時，見淡妝Michelle頭架黑超，一身casual wear現身中環ifc的超市買餸。食素多年的人妻專攻有機生果，揀咗幾包有機橙和蘋果外，再買咗盒西蘭花乾果沙律醫肚。放晒入環保袋後，keep住仙氣甜笑的Michelle又熟路行落港鐵站嘅涼果店買nuts、乾果等，買完零食才搭的士走人。



隔咗一周，外貌同仙氣行超市時差一截嘅Michelle轉戰銅鑼灣，見佢和女友人在時代廣場門口等車時開心吹水。見Michelle風騷傾偈時雙眼笑到一條線，無論點樣大動作吹水都好，Michelle充滿光澤嘅靚皮膚都違反自然定律，唔見有皺紋，加上表情生硬，感覺怪怪。而平日身材好fit嘅佢似乎又減磅，睇落好奀，搞到雙手激瘦，激現「樹根手」。



採訪 : 張詠森、梁志明