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﻿經典重溫

2019-05-10 列印
■00年，《尋秦記》中飾演趙國公主趙倩。
■《創世紀II之天地有情》跟古仔再合作。
■Michelle轉戰台灣，02年同言承旭拍《流星花園2》。
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  雪兒97年與郭富城合作電訊廣告入行，99年首拍電影《爆裂刑警》，同古仔首度合作。其後古仔引薦雪兒加入無線，拍過《創世紀II之天地有情》，更憑《尋秦記》中趙倩一角而為人認識。

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