﻿淡出娛圈 轉戰教健康運動 肥谷女友林子萱頸部離奇腫脹

淡出娛圈多年嘅谷德昭女友林子萱（Kiki），近年轉型做健康大使，成為動感社區創作總監，致力宣揚運動風氣。成身充滿正能量嘅Kiki，日前一個人素顏到銅鑼灣shopping，睇吓按摩器又行手機零件舖，最終無收穫離開。見Kiki多年嚟身材無走樣，但頸部離奇腫脹，健康令人擔憂！



林子萱早年取得瑜伽導師資格，唔止教大人，仲會教埋小朋友。依家做咗動感社區創作總監嘅佢不時落區教親子瑜伽，又會編健康操，化身活力大使。



日前下午，零妝Kiki獨自行銅鑼灣，黑色連身裙配波鞋，身材好fit，皮膚都唔錯，見佢頸部離奇腫脹，似係甲狀腺出問題，不禁令人望多兩眼，但當事人若無其事，無用長髮遮遮掩掩，坦蕩蕩行街，勇氣可加。記者致電Kiki慰問，佢強調好小事，避談何時及患上何種病，但就非常樂觀回應說：「無大病呀！只係賀爾蒙fluctuate(波動)，好多女人都有㗎，好似濕疹咁難斷尾啫！不過有啲人會肥、有啲人會頸脹囉！親友好多人都知，有時做嘢或訪問影相，其他人睇到都唔會問，啲攝影師仲會錫住我，唔會出頸腫相。(男友谷德昭會擔心？)哈哈，o依家我100%健康呀！無嘢擔心喎！而我一直有check住，呢幾年唔使出鏡，我又唔介意外觀，所以OK㗎，多謝關心。」而男友谷德昭在截稿前則未有回覆。



就Kiki嘅情況，本刊向家庭醫生關嘉美查詢，關醫生一睇相就知甲狀腺有問題，單睇相似係「甲狀舌管囊腫」，她說：「呢個病是甲狀腺出問題，病者吞口水時腫塊會跟住郁。睇Kiki神態自若，無暴肥暴瘦又無眼凸等，似係個良性組織，只要賀爾蒙水平正常，可以定期觀察住先。發現有腫脹時可以照超聲波、抽血驗甲狀腺素，同埋可以抽活組織化驗。」



採訪 : 梁志明