﻿感激未婚夫放權任搞 JM籌備婚禮傷腦筋

文詠珊（Janice Man）、容祖兒、陳瀅、Super Girls@Heidi（李靜儀）、胡子彤和歐鎧淳情侶檔等前晚應邀出席品牌開幕派對；十月新娘JM正為籌備婚禮大傷腦筋，並不忘感激未婚夫讓她全權話事免爭拗。



文詠珊（Janice Man）將於十月與未婚夫吳啟楠在米蘭結婚，她稱心情既開心又有壓力，因為時間緊逼，除了兄弟和姊妹團，其他的一切都未處理，就連婚紗也只試過一次，深深體會到籌備婚禮是一項很大的工程；加上在外地舉行婚禮，不是自己熟悉的地方，縱使有婚禮策劃員跟進，仍感到很複雜；但很感激男友讓她全權話事，免除兩個人會因意見不同起爭拗。她說：「始終是一生人一次，對婚禮自然會有點要求，暫定會邀請百多位親友到外地分享喜悅，再回港及到男友家鄉潮州跟家人食餐飯；湊巧是伴娘嚴紀雯6月結婚，我們互相為對方做伴娘，所以大家都忙上加忙，不過難得兩姊妹都是同年結婚，很開心，當然要互相見證。（會否相約同年生仔？）這方面隨緣，如果真的這麼有緣份，就相當厲害了！」