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玄彬賴冠霖同日抵港逾百粉絲追星惹混亂

2019-05-11 列印
■玄彬襲港，引來不少粉絲追星。
■賴冠霖低頭疾走，沒有理會接機的粉絲。
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　　韓國男神玄彬及前男子團體Wanna One成員賴冠霖，今日將分別在港舉行粉絲見面會，昨日兩人乘坐同一航班抵港，有過百粉絲在現場守候，場面十分混亂。

　　臉帶微笑的玄彬率先步出接機大堂，守候粉絲隨即一擁而上。玄彬在多名保安護送下離開機場，其間有接過粉絲禮物亦有跟粉絲交流。

　　至於Wanna One出身的17歲台灣成員賴冠霖，戴上口罩步出接機大堂，不知是否有急事在身，他低下頭一支箭的在保安護送下離開機場，沒有理會接機的粉絲。由於不少粉絲追着他，情況愈見混亂。最終有人在賴冠霖面前跌倒，而他卻像沒看見一樣繼續急步行。

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