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碧咸被揭駕車用電話遭停牌

2019-05-11 列印
■碧咸身穿筆挺西裝現身法庭。
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　　44歲的「萬人迷」碧咸因早前遭舉報駕車時使用電話，在英國時間前日需現身當地民事法庭，他是於去年11月期間，被市民拍下照片，舉報他在倫敦市區的街道上駕車時使用電話。

　　法官認為碧咸當時駕駛的速度雖然不算快，但仍會對他人造成危險，判碧咸即時停牌半年、扣6分以及罰款750英鎊。有指碧咸要停牌是因他曾兩次超速駕駛被扣了6分，連同今次被扣分數累計達至12分所致。

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