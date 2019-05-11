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秋生得獎樂意請劉華食飯

2019-05-11 列印
■天佑透露跟梁祖堯有親熱戲。
■秋生首次跟天佑合演舞台劇。
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　　黃秋生、徐天佑及梁祖堯等昨日出席舞台劇《尋常心》發布會，並宣佈加開3場，共演出13場。

　　秋生表示舞台劇有政府資助，故演出有酬勞可收，但不會因得了獎而加價，又透露電影公司有意為他主演的《淪落人》報名奧斯卡，「不過每個影展和頒獎禮的標準都不同，好似康城和柏林影展都無份，真的成功入圍才講啦！」提到劉德華叫他攞獎要請食飯慶祝，秋生笑指一定請，等他決定好地點再約。



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