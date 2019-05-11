﻿遺傳凍齡母親 顏值超班 美魔Chilam護靚媽溫馨行街

天生童顏嘅張智霖，現年四十有七，但依然皮光肉滑，加上招牌酒窩，一笑真係迷死人。Chilam顏值屬頂級，完全係遺傳自其母親嘅靚樣。有指Chilam外公係中德混血兒，張媽媽亦是混血一族，後生時眼大鼻高鬼咁索，係1962年香港工展小姐冠軍。前年7月，Chilam表姊上山詩鈉po咗幅張媽媽70大壽照片，唔少網民大讚金毛張媽媽驚艷，仲話凍齡男神Chilam遺傳咗「凍齡防腐」基因。
日前下午2時許，努力搣甩似「哆啦A夢」污名嘅Chilam，減咗磅回復返少少model身形現身ifc，同行還有其餅印母親曹珍妮。咪睇張媽媽就快72歲，心境衣着都好young，紫色反領top、白色波鞋配名牌手袋，仲化咗個靚妝同星味兒子行孖咇。凍齡母子去咗連鎖店嘅維修部，見Chilam拎單畀店員，未幾店員將一部似係維修好嘅手機交畀美魔男check，阿仔睇完再交畀母親，原來專登陪張媽媽嚟攞機。其後，二人再行逛一輪睇新款手機，逗留15分鐘才離開。兩母子沿途有講有笑好溫馨，及至發現有記者，Chilam例牌微笑揮手say hi，但張母就被嚇親，怕羞耷頭縮後。乖仔見狀即企喺媽咪前面做人肉擋箭牌，man爆護母行動，張媽媽甜入呀！
採訪 : 李維隆