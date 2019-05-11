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﻿遺傳凍齡母親 顏值超班 美魔Chilam護靚媽溫馨行街

2019-05-11 列印
■黑超張智霖唔介意被途人認出，一直陪伴母親等取手機。
■16年，Chilam在深圳舉行演唱會，趁母親節拖媽咪上台又攬又錫。
■兩母子沿途有講有笑好溫馨。
■Chilam做人肉擋箭牌man爆護母。
■年，Chilam大晒兩母子慶祝母親節嘅合照。
■前年，Chilam和太太袁詠儀約埋各自母親，搵家人一同慶祝母親節。
■後生時嘅曹珍妮眼大大輪廓好深，屬美人一族。 （網上圖片）
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        嚟緊周日（12日）就係母親節嘞！娛圈滿分乖仔Chilam（張智霖）已身體力行、提早同餅印媽咪曹珍妮慶祝啦！日前下午，黑超Chilam陪金毛靚媽行中環ifc，凍齡兩母子有講有笑，全無代溝。最後，當張媽媽發現有記者時即怕羞耷頭，Chilam馬上化身保鏢，快閃為媽咪擋鏡，溫馨護母又好Man呀！

        天生童顏嘅張智霖，現年四十有七，但依然皮光肉滑，加上招牌酒窩，一笑真係迷死人。Chilam顏值屬頂級，完全係遺傳自其母親嘅靚樣。有指Chilam外公係中德混血兒，張媽媽亦是混血一族，後生時眼大鼻高鬼咁索，係1962年香港工展小姐冠軍。前年7月，Chilam表姊上山詩鈉po咗幅張媽媽70大壽照片，唔少網民大讚金毛張媽媽驚艷，仲話凍齡男神Chilam遺傳咗「凍齡防腐」基因。

  日前下午2時許，努力搣甩似「哆啦A夢」污名嘅Chilam，減咗磅回復返少少model身形現身ifc，同行還有其餅印母親曹珍妮。咪睇張媽媽就快72歲，心境衣着都好young，紫色反領top、白色波鞋配名牌手袋，仲化咗個靚妝同星味兒子行孖咇。凍齡母子去咗連鎖店嘅維修部，見Chilam拎單畀店員，未幾店員將一部似係維修好嘅手機交畀美魔男check，阿仔睇完再交畀母親，原來專登陪張媽媽嚟攞機。其後，二人再行逛一輪睇新款手機，逗留15分鐘才離開。兩母子沿途有講有笑好溫馨，及至發現有記者，Chilam例牌微笑揮手say hi，但張母就被嚇親，怕羞耷頭縮後。乖仔見狀即企喺媽咪前面做人肉擋箭牌，man爆護母行動，張媽媽甜入呀！

採訪 : 李維隆

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