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﻿前夫證喜訊送祝福 37歲陳法拉再婚嫁法籍男友

2019-05-11 列印
■陳法拉沒有正面否認婚訊，只表示不會「今日」結婚。
■李璧琦與未來老公在沖繩拍攝婚照。
■法拉的法籍男友Emmanuel Straschnov外型俊朗。
■薛世恒稱已獲法拉告知喜訊。
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        37歲的陳法拉於13年與薛世恒離婚，翌年到美國進修演技，同時亦認識了法籍男友Emmanuel Straschnov，二人前晚突傳將於今日在法國結婚。傳出婚訊後，法拉就發聲明表示：「我剛剛落機，多謝大家關心。我明天（今天）不是結婚，日後有好消息一定會跟大家分享。」未有透露具體婚期。

  而法拉前夫薛世恆就口快快踢爆喜訊，他透露與法拉一直保持好朋友關係，已獲法拉告知喜訊。他表示：「我已向法拉送上祝福，最重要是看到法拉找到自己的幸福。」但他不會出席婚禮亦不會送禮物，因送祝福已參與了對方的喜悅，毋須參與太多。問到何時輪到他找到幸福？他笑謂：「今日是法拉的大事，不講我了。」

而無線女星李璧琦亦宣佈7月與拍拖五年的圈外男友Adrian舉行婚禮，二人在沖繩教堂拍攝浪漫婚照於昨日曝光，李璧琦穿上低胸婚紗，盡展美好身材。
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