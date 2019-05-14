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阿Bob被揭唔戒口　暑假要再「通波仔」

2019-05-14 列印
■Bob自爆上年「通波仔」後冇戒口。
■三人齊齊擔任起跑鳴笛嘉賓。
■定欣笑指豹嫂和豹哥平日冇啖好食。
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　　林盛斌（Bob）、胡定欣、胡蓓蔚（豹嫂）及為《世界心臟日2019健心跑暨親子嘉年華》擔任起跑鳴笛嘉賓。

　　阿Bob去年接受俗稱「通波仔」手術，他表示康復得非常好，透露還有一條血管需要動手術，由於沒有即時危險現打算手術於暑假進行。問可有戒口？他豪氣謂沒有。身旁的豹嫂即踢爆他仍有吃即食麵，更多番叮囑要戒煙戒酒戒即食麵。豹嫂就透露父親因心律不正，故她對心臟問題頗有認識，更即場分享養心之道。問到老公單立文（豹哥）在她管制下是否無啖好食？定欣搶先笑說：「佢哋真係無啖好食㗎！有次同豹哥出去食飯，佢唔敢自己嗌嘢食就係咁叫人嗌。豹嫂話極都唔聽，最後仲喊埋，哈哈！」豹嫂笑說：「一次啫！講10次都唔聽咪唯有喊囉！（豹哥有無跪低？）無喎！」

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