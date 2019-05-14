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細女「二寶」頭髮濃密　城城老婆爆大女呷妹醋

2019-05-14 列印
■在方媛懷中的二寶，頭髮好濃密。
■Chantelle做勞作送給方媛賀母親節。
■城城正在忙開騷冇時間一齊慶祝。
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　　郭富城於上月18日結婚兩周年當日，於社交平台公佈太太方媛再誕一女，並貼上一家四口牽手的照片。

　　城城今年母親節在上海開騷，方媛就在微博上載大女Chantelle的母親節禮物及首度分享與細女「二寶」的合照，躺在牀上方媛懷裏抱著細女，只現後腦枕，但囡囡頭髮濃密，似足爸爸，還爆大女似呷妹妹醋，「Chantelle手工課做的母親節花#媽媽的禮物# 自從有了妹妹，她就不像以前那麼粘我了？有就是比以前愛哭，這是吃醋的表現嗎？有人問我喜歡姐姐還是妹妹，哈~手心手背都是肉 老母親的愛各分一半！今天是母親節祝所有媽媽母親節快樂！也祝我的媽媽母親節快樂！辛苦了」。

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