﻿上海備99999朵玫瑰跪地 何猷君求婚成功 奚夢瑤孕味濃

賭王何鴻燊四房的24歲兒子猷君，與年長6歲的內地超模奚夢瑤感情穩定，上月傳出猷君為人父，他其後澄清是被造謠，笑言若找到證據可做親子鑑定。昨日傳出猷君要在上海向女友求婚，更以99,999支玫瑰佈置商場引來網民熱議，猷君坦言籌備逾月，準備給女友驚喜！最終他在好友及家人見證下，昨晚成功向女友求婚，而盛傳有喜的奚夢瑤現身時，看來孕味極濃。



何猷君與奚夢瑤多次被攝得低調拍拖，前晚有人於微博大爆猷君準備昨晚於母親名下上海一商場向女友求婚，又指該商場於前日停業佈置求婚場地。



網友爆料指，因配合猷君求婚事宜，「據知，清了三層樓，有99,999朵玫瑰做現場佈置，還有舞台用作表演」，內媒直擊求婚場地，有粉紅玫瑰花海和佈置，還有一座馬里奧（孖寶兄弟）電玩主題城堡掛起「M」字旗，代表奚夢瑤英文名Ming及猷君英文名Mario首個字母，並有玫瑰花砌出「I love you」語句；現場亦掛上多幅二人的甜蜜合照。



奚夢瑤明顯肚凸凸



猷君得知昨晚的求婚計劃曝光後，昨午於微博留言「昨晚籌備到早上5點，幸好一回去就把小明（奚夢瑤）手機沒收了，不然一個多月準備的驚喜被你們全劇透。」據知，該商場為下星期的「520」浪漫日子換上大型玫瑰花佈置，猷君趁主題活動未正式啟動，率先在場地向女友求婚。



昨晚七時許，現場熒幕開始播放二人甜蜜照片，明顯肚凸凸的奚夢瑤在八時許，化身馬里奧遊戲中的公主，佩戴小皇冠現身，大魔王角色亦陪她一起亮相，好讓她的馬里奧猷君來「拯救」。奚夢瑤下扶手電梯後，被蒙起雙眼帶到舞台前，猷君在台上以結他自彈自唱，令奚夢瑤感動得默默抹淚。猷君其後在親友見證下，穿上白色西裝牽奚夢瑤上台，單膝跪地向她求婚獲答允，二人最後甜蜜擁吻，猷君的家人和現場人士紛送上祝福。



圖：網上圖片