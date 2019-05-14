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﻿阿Sa用心維繫感情

2019-05-14 列印
■阿Sa示範以蝴蝶結作設計的珠寶首飾。
■事業、愛情兩得意的阿Sa神采飛揚。
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　　蔡卓妍（阿Sa）早前為英皇珠寶全新以蝴蝶結作為設計靈感的「Love Knot」系列拍攝廣告，短片中阿Sa示範不同蝴蝶結的繫法，以不同蝴蝶結比喻朋友、戀人及親人之間關係。她認為人與人之間的關係就如不同的蝴蝶結，需要不同技巧，才可以維繫每一段感情，但有時即使你用盡心機，亦不是每次都能繫出完美蝴蝶結，反而有時隨心才能夠從各方面取得平衡。

　　現時阿Sa事業、愛情兩得意，與男友感情如膠似漆，親身證明了用心維繫可以找到屬於自己的「蝴蝶結」。
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