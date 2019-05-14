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﻿克勤自詡外型似許靖韻哥哥

2019-05-14 列印
■克勤帶許靖韻到武漢，任他的演唱會嘉賓。
■克勤在台底匆匆食兩啖飯，又要上台唱。
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　　李克勤剛剛完成武漢巡迴演唱會，今次更帶同公司新人許靖韻任演唱會嘉賓，許靖韻上台就多謝克勤叔叔，克勤聞言即反問：「叔叔？你又係聽我歌大嗰班？」許靜韻馬上改口：「唔係，應該叫爸爸。」她笑言由於媽咪爹哋都鍾意克勤，所以在媽咪肚裏面已經聽克勤的歌，今次能與他合唱，感覺十分夢幻。克勤就笑言：「講年齡，我似你爸爸，講外形我就似你哥哥，合上眼聽把聲似情侶！」

　　由於最近日飛夜飛，所以克勤謂有點體力透支，他在開騷前已經覺得餓，要在台底準備白飯，中場食兩啖再上去唱，隨時補充體力。演唱會完畢，克勤立即飛返港，與媽媽，外母及老婆慶祝母親節。
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