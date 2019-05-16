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何猷君求婚戒指巨鑽搶眼

2019-05-16 列印
■何猷君送給奚夢瑤的求婚鑽戒，令不少網民稱羨。網上圖片
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　　賭王何鴻燊四房24歲兒子何猷君日前在上海，向名模奚夢瑤求婚成功，親友紛送祝福，兩人的甜蜜照片亦在網上瘋傳，其中一幅可見奚夢瑤戴上猷君送贈的求婚鑽戒，不少網民紛讚歎巨鑽大如鴿子蛋甚搶眼！

　　昨日網上亦瘋傳疑似奚夢瑤「綵排求婚」片段，猷君於微博發文留言否認其事，他說：「說我審美差、說戒指盒，我也就默默認領了。現在說小明參與綵排？不在場請不要出來亂講話，當天她是黑色衣服從2樓走到1樓，我才把粉色裙子給她穿的！」

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