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待嫁法拉瑞士甜笑睇風景

2019-05-16 列印
■陳法拉上載素顏甜笑的相片。
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　　日前陳法拉的前夫、Neway太子爺薛世恒表示法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov有結婚計畫，對此法拉以「日後有好消息一定會跟大家分享」來回應傳媒。有傳法拉上周在男友故鄉法國秘婚，昨日她終上載一張在瑞士拍攝的素顏欣賞風景的照片，見她一臉幸福，加上瑞士一直是熱門蜜月勝地之一，引來不少網民留言稱等她宣佈好消息。

　　另外，王菲前夫李亞鵬近日被拍到拖着「新歡」逛公園，他昨日發文護花，代女方澄清「不是企業家，沒有500億」，未有否認蜜運傳言。

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