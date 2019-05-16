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Twins烏龍遊日本去錯酒店

2019-05-16 列印
■阿Sa（右）和阿嬌齊到日本旅行。
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　　蔡卓妍（阿Sa）與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）到日本旅行，慶祝Twins出道18周年。阿Sa凌晨分享短片自爆：「我哋啱啱今（昨）日一到埗，跟住即刻去行街，依家啱啱去酒店check in，點知我哋去錯咗酒店。」阿嬌笑說：「有誤會！」阿Sa即大笑續稱：「同（酒店）嗰個人講咗勁耐，佢一路係咁話冇我哋個名，跟住我哋一路堅持，冇可能㗎！」阿Sa笑指今次擺烏龍真係「笑爆嘴」！

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