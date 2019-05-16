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姜濤被揭派心冧女食檸檬

2019-05-16 列印
■姜濤在節目中要接受不同的任務。
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　　姜濤等MIRROR成員前晚齊錄影ViuTV節目《MIRROR GO》，姜濤透露，早前與Stanley齊到海洋公園餵熊貓及為牠們清理便便，姜濤覺得是最「香」的便便，「因為熊貓係食素。」姜濤與Alton亦有到幼兒園照顧小朋友，雖然他們扮可愛，但有小朋友驚到喊，姜濤稱：「唔會影響我對小朋友嘅喜愛，最後都o氹到佢哋笑。」Alton則透露，其中有位女孩好靚女，但姜濤想向對方派「心」卻被拒！

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