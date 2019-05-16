﻿康城紅氈有奀星被逐唔肯走 鞏俐Cool爆現身 透視裝顯貴氣

《第72屆康城影展》於香港時間昨日凌晨正式揭幕，鞏俐、昆凌等一眾華裔女星現身紅地氈，一臉Cool爆的鞏俐穿上白色透視晚裝，很有氣勢。不過同場加映大量內地網紅及奀星亂入，曾在《延禧攻略》演丫環的施予斐更被指賴死唔走！



一年一度的康城影展昨日開幕，鞏俐、周杰倫太太昆凌等獲邀出席，鞏俐一身銀白色晚裝，



貴氣逼人；不知是否因為舟車勞頓，鞏俐行紅氈時，鮮露笑容，一臉Cool爆，直到見到舊相識才露出少少笑容。前日鞏俐抵達康城時，更被fans包圍；下周日她將獲頒「影壇傑出女性大獎」，成為首位獲此獎的亞裔女星。



Jessica美麗有「贅」



康城影展今年繼續被內地女星騎劫，有多名內地奀星、網紅等紛踏上紅地氈，其中一名被保安驅趕的女子，被網民發現是曾演出大熱劇《延禧攻略》中「高貴妃」貼身宮女的施予斐，但她充耳不聞賴在原地不願離開，引發熱議。



其後施予斐在網上解釋因為當時現場很嘈吵，有很多外國傳媒要求拍照，所以她聽不到保安跟她說甚麼，因此不知自己是否被驅趕，有網友即找回當時照片指外國傳媒根本沒有在拍她，很多攝記都放下相機。32歲施予斐在《延》劇飾演機心宮女「芝蘭」。亦有拿着寫有「中國製造」的紙扇的女星打扮騎呢現身，又有中門大開女子以功夫手勢示人。前少女時代成員Jessica穿上白色羽毛傘裙出席，但由於裙子太重，她要兩名男士幫手抬着「累贅」晚裝上樓梯進場，稍為狼狽。



Selena狀態回勇



名導占渣木殊執導開幕片《The Dead Don't Die》的一眾演員都現身開幕禮，包括神隱多時的歌手Selena Gomez、蒂達史雲頓、Adam Driver、標梅利等，標梅利親吻身旁狀態回勇的Selena，女方亦識做為她大擺甫士搞笑回禮。影展評審團主席艾力謝路依拿力圖率領艾麗芬寧、導演Yorgos Lanthimos等評審主持開幕禮。



本報記者



