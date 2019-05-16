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﻿昆凌空降康城 老公周杰倫陪行

2019-05-16 列印
■昆凌以黑色晚裝配復古髮型現身，十分高貴。網上圖片
■昆凌與老公周杰倫（右圖）搭直升機抵達康城，認真巴閉。網上圖片
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  台灣女星昆凌因宣傳新片《天火》，與內地男星王學圻亦有出席康城影展開幕禮紅地氈，昆凌穿上黑色露肩晚裝，配上復古髮型，充滿古典美。而昆凌老公周杰倫昨在網上公開與太太飛抵康城，及在當地坐直升機的照片和短片。

  抵達後，未有行上紅地氈的周杰倫就化身粉絲，躲在大批包圍紅地氈的fans中望實老婆。為掩人耳目，周杰倫戴上黑超，又用手遮掩半邊面，仍被fans拍到他的蹤影。

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