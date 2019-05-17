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機場下跪求婚成功 林利娶台灣歌迷做老婆

2019-05-17 列印
■林利透露求婚成功，稍後會與女友註冊結婚。資料圖片
■林利在網上大晒與女友的親密合照。 網上圖片
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　　52歲林利因患直腸癌，去年1月割除腫瘤，休養三個月後即復工。大前日（14日）林利於臉書上載與女友黑白合照，留言：「終於 柔情蜜意…」，原來他向拍拖半年的女友Erin求婚成功；今年母親節，林利帶着Erin跟母親一起慶祝。

　　30多歲的Erin是台灣人，從事珠寶生意，早年更是林利的歌迷，二人相識多年，重逢後發展迅速，本月5日Erin來港，林利到機場接機，就在入境大堂下跪求婚，說：「嫁給我吧！」女友雖然被嚇一跳，但亦感動落淚答應了，林利當時也激動到喊。林利透露婚禮將簡單進行，只會登記而已。

　　林利大讚未婚妻真誠和包容，而他早有計劃將來移居台灣，故今次娶台灣太太實在是天意。

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