鄧建明監製校長作曲 ﻿湯寶如﻿﻿落重本推廣東新歌﻿

已經上咗岸的湯寶如(湯記)繼兩年前自資推出廣東新歌《獨愛》回歸樂壇後，最近再自掏腰包灌錄由校長(譚詠麟)作曲、梁栢堅作詞，講大愛的新歌，湯記更請來太極樂隊成員鄧建明（Joey Tang）做監製，然後Joey拉埋他的師傅，資深唱片監製葉廣權幫手做混音，有一個殿堂級組合做back up，湯記好大手筆呀，湯記坦言雖然唱咗29年歌但唱歌熱情不減：「唔唱歌感覺好辛苦，會手痕。」採訪：方騫平







當日Joey Tang在張敬軒的錄音室迎接湯寶如，雖然首次幫湯記做歌曲監製，但兩人識咗多年一啲都唔陌生，Joey更爆被湯記鬧過：「我幫佢做《獨愛音樂25周年演唱會》band leader，當時有小小摩擦，佢怪責我編亂咗嗰part四大天王串燒歌，搞到佢好難唱，所以之後改得好緊要，當時我仲諗『死啦，咁樣不如唔再撈啦！』不過，我都好體諒，因為湯記好耐未唱過，難免有壓力。」對此，湯記一臉茫然，笑笑口反問：「係咩？我有講過咩？我真係唔知呀，算啦算啦，都過咗去，向前望。」



前事不計，湯記更給Joey高帽：「我由細睇到佢大，佢嘅《每一句說話》、《留住我吧》真係好好聽。」兩人又話當年，慨歎昔日香港樂壇好蓬勃，Joey說：「當年我係華納，你哋寶記(寶麗金)，我哋成日險中求勝，有年仲憑《每一句說話》攞『最喜愛的本地創作』獎。」湯記說：「當年寶記連續8年攞樂壇班霸，百花齊放，大家好開心有良性競爭，好懷念嗰時。唉，o依家我都未決定會唔會出實體碟，邊度仲有唱片舖？香港樂壇好慘淡。」



對於Joey任監製，湯記大讚平靚正，「每隻歌預5位數字使費，唔好諗收入先，我好鍾意音樂，為咗理想就唔好諗咁多嘢喇，要享受過程，負擔得到就去做想做嘅嘢，冇可能成日唱番以前啲歌，咁樣好悶啫，如果我再唔唱，香港樂壇就冇歌㗎嘞。」



